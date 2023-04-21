Страны G7 пока не обсуждали введение полного запрета на экспорт товаров в Россию из-за конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя Евросоюза.

По его словам, он присутствовал на министерской встречи G7 и «дискуссии по полному запрету на экспорт не было».

«Это идея, которая гуляет вокруг какое-то время, но не обсуждалась на министерской встрече G7 в Японии», — отметил источник.