Литва отключилась от российского электричества
Литва впервые отключилась от российского электричества. Эксперимент продлится в течение субботы, сообщает Sputnik Литва.
В бывшей советской республике начали эксперимент по изолированию от российских электросетей. Испытания проходят в субботу, 22 апреля с 11:00 до 21:00
Предполагается, что электроэнергию для потребителей будут поставлять местные источники электричества. Также будут подключены соединения ЛЭП с Польшей и Швецией.
Эксперты считают, что отказ от российских энергоресурсов может привести к серьезным последствиям для экономики прибалтийской республики. Здесь уже установились высокие цены на электричество, не исключен дальнейший рост. Вслед за энергией неизбежно подорожают топливо, вода и продукты.
Ранее в компании Litgrid (оператор электроэнергии) объяснили, ради чего нужен эксперимент по изолированной работе энергосистемы Литвы. Там уверили, что испытания пройдут для потребителей незаметно.