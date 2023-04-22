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Литва отключилась от российского электричества

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Литва впервые отключилась от российского электричества. Эксперимент продлится в течение субботы, сообщает Sputnik Литва.

Литва отключилась от российского электричества
© РИА Новости

В бывшей советской республике начали эксперимент по изолированию от российских электросетей. Испытания проходят в субботу, 22 апреля с 11:00 до 21:00

Предполагается, что электроэнергию для потребителей будут поставлять местные источники электричества. Также будут подключены соединения ЛЭП с Польшей и Швецией.

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Эксперты считают, что отказ от российских энергоресурсов может привести к серьезным последствиям для экономики прибалтийской республики. Здесь уже установились высокие цены на электричество, не исключен дальнейший рост. Вслед за энергией неизбежно подорожают топливо, вода и продукты.

Ранее в компании Litgrid (оператор электроэнергии) объяснили, ради чего нужен эксперимент по изолированной работе энергосистемы Литвы. Там уверили, что испытания пройдут для потребителей незаметно.

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