Почти все расчеты за российские энергоресуры переведены на юани, рубли и другие нацвалюты. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фрагмент интервью с политиком опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчету с этими валютами, в своих расчетах мы переходим только практически на национальные валюты», - сказал Новак.

По его словам, востребованы юани и рубли, и данный «вектор будет продолжен». Так, расчеты газ в КНР уже происходят в юанях. Расчеты за нефть – частично в рублях.

«Будем продолжать совершенствовать взаиморасчеты в национальных валютах», - резюмировал Новак.