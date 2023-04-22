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59 минут назад

Новак анонсировал намерение России перевести взаиморасчеты за энергоресурсы в рубли и юани

Майк Габриелян

Почти все расчеты за российские энергоресуры переведены на юани, рубли и другие нацвалюты. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Фрагмент интервью с политиком опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«Тенденция очень сильно изменилась по меньшему использованию доллара либо евро. Учитывая текущие проблемы по расчету с этими валютами, в своих расчетах мы переходим только практически на национальные валюты», - сказал Новак.

По его словам, востребованы юани и рубли, и данный «вектор будет продолжен». Так, расчеты газ в КНР уже происходят в юанях. Расчеты за нефть – частично в рублях.

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«Будем продолжать совершенствовать взаиморасчеты в национальных валютах», - резюмировал Новак.

Ранее глава МИД РФ заявил, что в мировой торговле необратим отказ от использования доллара в пользу национальных валют.

Экономика,Павел Зарубин,Александр Новак,МИД России,
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