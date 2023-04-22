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Германия планирует открыть СПГ-терминал, связанный с «Северным потоком»

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Германия в начале 2024 года планирует открыть Балтийский СПГ-терминал. Он будет связан с инфраструктурой недействующего в настоящее время «Северного потока». Об этом пишет Bloomberg.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газопровод будет подключен к существующей инфраструктуре в Лубмине.

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По данным агентства, правительство Германии накануне закупило трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока-2».

Ранее сообщалось, что ФРГ намеревается построить государственные терминалы для сжиженного природного газа.

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