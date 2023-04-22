Германия планирует открыть СПГ-терминал, связанный с «Северным потоком»
Германия в начале 2024 года планирует открыть Балтийский СПГ-терминал. Он будет связан с инфраструктурой недействующего в настоящее время «Северного потока». Об этом пишет Bloomberg.
Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подчеркнул, что газопровод будет подключен к существующей инфраструктуре в Лубмине.
По данным агентства, правительство Германии накануне закупило трубы, предназначавшиеся для строительства «Северного потока-2».
Ранее сообщалось, что ФРГ намеревается построить государственные терминалы для сжиженного природного газа.