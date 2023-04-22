Politico: в США опасаются дефолта из-за действий Байдена

Politico: в США опасаются дефолта из-за нежелания Байдена говорить с Маккарти
Высокопоставленные американские чиновники опасаются дефолта на фоне нежелания президента США Джо Байдена провести переговоры со спикером нижней палаты Конгресса Кевином Маккарти. Об этом пишет обозреватель Эли Стоколс в статье для Politico.
Стоколс пояснила, что сильнее всего опасаются дефолта экономисты. Свои опасения они высказывают в частном порядке и не выносят на публичные площадки, уточнила обозреватель.
По ее словам, между Байденом и конгрессменом диалог не ведется не только в частном порядке, но и на официальном уровне.
Автор статьи отметила, что президент и Маккарти высказываются по вопросу о повышении потолка госдолга США только во время выступлений на публике или в заявлениях для СМИ.
Напомним, что в среду, 19 апреля, конгрессмен представил проект о повышении потолка госдолга на 1,5 трлн. По мнению экспертов, шансы на то, что он будет принят, крайне незначительные, в силу содержащихся в нем жестких условий, а также из-за противостояния в Конгрессе между республиканцами и демократами.