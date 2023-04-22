Bloomberg сообщил подробности нового пакета санкций против России
Евросоюз в настоящее время ведет разработку 11-го пакета антироссийских санкций. В него могут войти меры, направленные на ограничение транзита части товаров через российскую территорию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Источник пояснил, что санкции прежде всего будут распространены на обширную номенклатуру высокотехнологичных товаров.
Кроме того, запрет будет наложен на транспортные средства, которые, по мнению европейских экспертов, российские военные могут использовать в противостоянии.
По словам собеседника агентства, в новый пакет будут включены порядка 30 принципиально новых позиций.
Вместе с тем, госкорпорация «Росатом» с высокой долей вероятности в список внесена не будет.