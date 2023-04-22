Bloomberg сообщил подробности нового пакета санкций против России

Евросоюз в настоящее время ведет разработку 11-го пакета антироссийских санкций. В него могут войти меры, направленные на ограничение транзита части товаров через российскую территорию, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Источник пояснил, что санкции прежде всего будут распространены на обширную номенклатуру высокотехнологичных товаров.

Кроме того, запрет будет наложен на транспортные средства, которые, по мнению европейских экспертов, российские военные могут использовать в противостоянии.

По словам собеседника агентства, в новый пакет будут включены порядка 30 принципиально новых позиций.