Дерипаска предсказал конец доллару через пять лет

Доллар уступит свою позицию доминирующей валюты на международных рынках через пять лет. Такое заявление сделал российский миллиардер Олег Дерипаска, пишет РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Он пояснил, что еще пять-семь лет назад доминирование американской валюты в финансовых операциях и мировых расчетах было абсолютным и нерушимым.

«Но теперь, после того, как это доминирование, это превосходство было использовано в качестве оружия возмездия против всех несогласных без всяких правовых оценок <….> этому доминированию очень быстро начинает приходить конец», — указал он.

Дерипаска считает, что уже через пять лет многие государства смогут отказаться от доллара, а финансовые расчеты станут более диверсифицированными. По его словам, сперва такие глобальные изменения вызовут некоторые трудности, но зато это будет «мир без гегемона», подчеркнул российский миллиардер.