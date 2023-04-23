Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО

Правительство России одобрило законопроект о налоговых льготах для предприятий по производству аммиака и водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает сайт кабинета министров.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Законопроект внесут в Госдуму в установленном порядке. Он был разработан, чтобы стимулировать добычу аммиака и водорода на полуостровах Ямал и Гыданский.