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Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО

Правительство России одобрило законопроект о налоговых льготах для предприятий по производству аммиака и водорода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает сайт кабинета министров.

Правительство одобрило законопроект о развитии химпроизводства в ЯНАО
© РИА Новости

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 284 и 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», - сказано в сообщении.

Законопроект внесут в Госдуму в установленном порядке. Он был разработан, чтобы стимулировать добычу аммиака и водорода на полуостровах Ямал и Гыданский.

Также правительство одобрило изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие поддержку российских производителей каучука.

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