«Финансовая бомба» Вашингтона в виде санкций в отношении Москвы вызвала резкую реакцию во всем мире, из-за чего валютная система Соединенных Штатов оказалась под угрозой, сообщает CCTV.

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По данным телеканала, снижение статуса Америки в торговле вызвано развитием глобальной рыночной конкуренции. Однако из-за давления Вашингтон начал продвигать волну «антиглобализма». Американская национальная валюта уже потеряла незаменимость, а своими протекционистскими мерами США только подталкивают другие страны к сокращению использования доллара.

В статье говорится, что начавшееся в 2017 году снижение мировых долларовых резервов ничему не научило американские власти, и, опираясь на свое доминирующее положение, они пошли дальше, превратив финансовую систему в «оружие». Так, в феврале прошлого года Вашингтон заявил, что запретит ряду российских банков использовать международную систему расчетов SWIFT. Однако даже эта «финансовая бомба» не заставил Россию рухнуть — Москва давно готовилась избавиться от доллара.