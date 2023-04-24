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Южная Корея расширит контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию

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Республика Корея расширяет с 28 апреля экспортный контроль с 57 до 798 позиций товаров в торговле с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Южная Корея расширит контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию
© ТАСС

Министерство поясняет, что разрешение правительства на экспорт будет нужно для "товаров, не являющихся стратегическими, но которые можно использовать для оружия". Речь идет о добавлении 741 позиции, в том числе связанных с полупроводниками, химической, сталелитейной, автомобильной, машиностроительной промышленностью, квантовыми компьютерами. Каждая заявка будет рассматриваться отдельно. Ведомство планирует следить за исполнением решения, чтобы товары из списка не попали в Россию или Белоруссию через третьи страны.

В феврале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила разочарование из-за решения правительства Южной Кореи расширить перечень продукции, подлежащей экспортному контролю при отправке в РФ, в который дополнительно вошел 741 вид товаров (станки, подшипники, теплообменники, оборудование для нефте- и газопереработки и так далее).

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