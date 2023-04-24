Южная Корея расширит контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию

Республика Корея расширяет с 28 апреля экспортный контроль с 57 до 798 позиций товаров в торговле с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны.

Министерство поясняет, что разрешение правительства на экспорт будет нужно для "товаров, не являющихся стратегическими, но которые можно использовать для оружия". Речь идет о добавлении 741 позиции, в том числе связанных с полупроводниками, химической, сталелитейной, автомобильной, машиностроительной промышленностью, квантовыми компьютерами. Каждая заявка будет рассматриваться отдельно. Ведомство планирует следить за исполнением решения, чтобы товары из списка не попали в Россию или Белоруссию через третьи страны.