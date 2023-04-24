Глава ВТБ назвал текущую ключевую ставку в России неоправданной

Текущая ключевая процентная ставка, установленная Банком России на уровне 7,5 процента, при замедляющемся росте цен является неоправданной и может быть понижена на два процентных пункта, считает глава ВТБ Андрей Костин. Его слова передает РИА Новости.

«При инфляции, допустим, четыре процента ставка в 7,5 процента не очень оправдана, ее можно снизить, там, до уровня, я не знаю, 5,5 процента и так далее», — предложил он.

Следующее заседание совета директоров Центробанка назначено на пятницу, 28 апреля. На нем будут обсуждаться дальнейшие шаги регулятора в отношении ключевой ставки. С сентября прошлого года параметр не меняется. Аналитики полагают, что регулятор оставит ставку на том же уровне.