Южная Корея расширит контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию

Сеул расширит экспортные ограничения в отношении РФ и Белоруссии
Власти Южной Кореи приняли решение о расширении списка товаров, которые нельзя отправлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Об этом проинформировало Министерство торговли промышленности и энергетики.
В заявлении говорится, что с пятницы, 28 апреля, будет усилен экспортный контроль «в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций».
В список добавили 741 позицию. Речь идет, в частности, о промышленном и строительном оборудовании, товарах в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, деталях для автомобилей дороже $50 тыс., проводниках и квантовых компьютерах, деталях для них, а также сапфирах и рубинах.
Перечень был подготовлен министерством в конце февраля. На законодательные процедуры ушло два месяца.
Компании, которые получили разрешение на экспорт до 27 апреля, не будут должны снова подавать документацию.
Южная Корея присоединилась к санкциям ряда стран против России в связи с ситуацией на Украине. В частности, Сеул запретил экспортировать в Россию микропроцессоры и микроконтроллеры, оборудование для производства, испытания и проверки полупроводников, поликристаллического кремния (материал для солнечных батарей) и многое другое.