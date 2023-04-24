Южная Корея расширит контроль в отношении экспорта в Россию и Белоруссию

Власти Южной Кореи приняли решение о расширении списка товаров, которые нельзя отправлять в Россию и Белоруссию без специального разрешения. Об этом проинформировало Министерство торговли промышленности и энергетики.

В заявлении говорится, что с пятницы, 28 апреля, будет усилен экспортный контроль «в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций».

В список добавили 741 позицию. Речь идет, в частности, о промышленном и строительном оборудовании, товарах в сталелитейной, химической отраслях, автомобилестроении, деталях для автомобилей дороже $50 тыс., проводниках и квантовых компьютерах, деталях для них, а также сапфирах и рубинах.

Перечень был подготовлен министерством в конце февраля. На законодательные процедуры ушло два месяца.

Компании, которые получили разрешение на экспорт до 27 апреля, не будут должны снова подавать документацию.