Силуанов высказался о возможном запрете ЕС экспорта в Россию

Россия в случае введения Западом запрета экспорта в страну сможет закупать товары у дружественных государств. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления на марафоне «Знание», передает РИА Новости.

«У нас, можно подумать, кроме тех стран, которые вводят эти ограничения, других нет!», - заявил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и другие ключевые союзники Украины задумались над введением запрета на большую часть экспорта в Россию. Согласно данным агентства, эта идея обсуждается официальными лицами перед саммитом лидеров G7 в Японии, который состоится в мае.

Как уточнили источники Bloomberg, представители государств «семерки» обсуждают изменение подхода санкционного режима. В случае принятия инициативы санкционный режим кардинально изменится. Так, в страну нельзя будут ввозить любой экспорт без отдельного разрешения.