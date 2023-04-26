В Казахстане усилили контроль за соблюдением антироссийских санкций

Власти Казахстана работают над тем, чтобы не содействовать обходу западных санкций против России, все необходимые меры принимаются. Об этом рассказала председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова, передает ТАСС.

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По ее словам, банки и финансовые организации значительно усилили соответствующие процедуры. Речь идет и об использовании иностранной валюты в расчетах и о работе с санкционными лицами, которые включены в те или иные списки.

«Мы соблюдаем полностью требования, которые выставляют регуляторы, а также требования, которые выставляют соответствующие внешние банки-корреспонденты для наших банков», — указала Абылкасымова.

В целом, подчеркнула глава агентства, Казахстан тщательно следит, чтобы его банковская система не стала хабом для обхода санкций при проведении торговых операций.

25 апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане объяснила, что угроза применения вторичных санкций к компаниям и банкам Казахстана вследствие помощи России в обходе западных ограничительных мер растет. По ее словам, частный сектор и правительство республики должны принимать во внимание возникшие риски.