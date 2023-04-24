В Кремле назвали враньем заявления о «загибающейся» экономике России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем заявления о «загибающейся» экономике России. Так официальный представитель Кремля прокомментировал мнение президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ разрушена санкциями, передает ТАСС.
«Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается. Это вранье», — сказал Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые».
Как ранее подчеркнул Президент России Владимир Путин, страна смогла обеспечить устойчивость экономики в условиях резкого разрыва кооперационных связей и санкционной блокады, инициированных Западом.
«Мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из дружественных стран, производства», — отметил Путин.