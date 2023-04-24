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1 час назад

В Кремле назвали враньем заявления о «загибающейся» экономике России

Парламентская газета

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал враньем заявления о «загибающейся» экономике России. Так официальный представитель Кремля прокомментировал мнение президента США Джо Байдена о том, что экономика РФ разрушена санкциями, передает ТАСС.

В Кремле назвали враньем заявления о «загибающейся» экономике России
Фото:  kremlin.ru kremlin.ru

«Американский президент Байден и все европейские лидеры, лидеры Еврокомиссии - они все успокаивают своих граждан, что санкции работают, Россия загибается. Это вранье», — сказал Песков, выступая на марафоне «Знание.Первые».

Как ранее подчеркнул Президент России Владимир Путин, страна смогла обеспечить устойчивость экономики в условиях резкого разрыва кооперационных связей и санкционной блокады, инициированных Западом.

«Мы сумели сконцентрировать наши ресурсы и усилия, чтобы обеспечить устойчивость экономической ситуации, в том числе предприняли ряд необходимых шагов для замещения западной продукции аналогами российского или иностранного, из дружественных стран, производства», — отметил Путин.

Экономика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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