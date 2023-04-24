Экономист высказался о будущем ключевой ставки

«Российская экономика недостаточно насыщена деньгами, тем более деньгами дешевыми. Для значительной части предпринимателей кредит достаточно дорог. С учетом тех планов, которые стоят перед нашей экономикой, насыщение дешевыми деньгами — это важная вещь, и нужно двигаться в этом направлении. Здесь эффект, который может быть получен от того, что экономику насытить дешевыми деньгами будет выше, чем тот риск, на который пойдет Центральный банк, снижая жесткость денежно-кредитной политики. Инфляционные ожидания должны играть меньшую роль, чем возможное насыщение экономики деньгами. Как человеческому организму нужна кровь, машине — топливо, так и экономике нужны деньги», — считает экономист.