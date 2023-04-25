Bloomberg: Россия увеличила переработку и экспорт нефти

Россия наращивает экспорт сырой нефти, а переработка этого сырья превышает уровни прошлого года, из-за этого подтвердить сокращение добычи, обещанное российскими властями, пока не удается, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные о поставках и загруженности нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

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По мнению экспертов, достижение нового экспортного максимума стало возможным благодаря высокому спросу со стороны Китая, Индии и Турции. В публикации говорится, что совокупный объем сырой нефти на судах, направляющихся из России в эти страны или без указанного конечного пункта назначения, рос вторую неделю подряд и достиг рекордных значений в 3,35 миллиона баррелей в сутки.

В европейские страны экспорт российской нефти по морю был зафиксирован на уровне 83 тысяч баррелей в сутки в течение 28 дней по 21 апреля. Единственным пунктом назначения была Болгария. За этот же период поставки в Турцию упали до 104 тысячи баррелей в сутки — самый низкий показатель за последние пять недель.