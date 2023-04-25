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31 минуту назад

Япония и ЕС поспорили с США насчет полного запрета экспорта в РФ

Елена Прошина

Япония и страны Европейского союза не приняли предложение США странам G7 запретить весь экспорт в Россию, посчитав такой шаг попросту невозможным. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Япония и ЕС поспорили с США насчет полного запрета экспорта в РФ
Фото: ТАССТАСС

«С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», — подчеркнул один из собеседников издания.

Два чиновника рассказали Financial Times, что Вашингтон сделал соответствующее предложение на фоне растущего разочарования США существующей системой экспорта в Россию, так как это дает Москве возможность и дальше приобретать и использовать западные технологии.

Документ, который США готовят к встрече лидеров G7 в Хиросиме в мае, предполагает замену режима секторальных санкций против России полным запретом на экспорт. Сохранятся лишь некоторые исключения, уточняет Financial Times. Полный запрет на экспорт не коснется медицинской, сельскохозяйственной и некоторой другой продукции.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может принять зеркальные меры в ответ на запрет экспорта товаров в Россию странами G7. Он также пригрозил выходом РФ из зерновой сделки.

Экономика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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