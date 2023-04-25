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На софинансирование долгосрочных сбережений россиян планируется потратить 10 млрд рублей

На софинансирование долгосрочных сбережений россиян за пять лет из федерального бюджета планируется потратить 10 млрд рублей. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту о долгосрочных сбережениях, который 24 апреля был одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщили в пресс-службе кабмина, пишет РБК.

Оценены расходы на софинансирование долгосрочных сбережений россиян
© РИА Новости

Отмечается, что в ближайшее время законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму.

Законопроект предусматривает, что россияне на добровольной основе смогут участвовать в программе формирования долгосрочных сбережений, заключив договор с негосударственным пенсионным фондом, то есть, копить на что-либо, в том числе - в интересах другого человека, например, ребенка. В долгосрочные сбережения можно переводить ранее пенсионные накопления, сформированные до заморозки в 2014 году.

При этом средства граждан будут застрахованы на сумму 2,8 млн рублей, также государство обязуется прософинансировать эти накопления: каждый участник программы сможет получить от государства до 108 тысяч рублей за три года (по 36 тысяч рублей в год).

Из финансово-экономического обоснования к законопроекту следует, что до 25 млн "молчунов" могли бы перевести свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений.

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