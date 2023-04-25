В Индии объяснили причину задержек платежей за нефть из России

Индия задерживает ряд платежей за российскую нефть из-за санкций Запада. Об этом сообщил министр нефти и газа страны Панкаджа Джейна.

По его словам, задержка «иногда» имеет место, если сырье из РФ поставляется по цене выше потолка, установленного странами G7 на уровне 60 долларов за баррель, пишет Indian Express.

В этом случае индийским импортерам приходится задействовать альтернативные каналы платежей, и поэтому они не осуществляются в срок.