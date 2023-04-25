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В Индии объяснили причину задержек платежей за нефть из России

Индия задерживает ряд платежей за российскую нефть из-за санкций Запада. Об этом сообщил министр нефти и газа страны Панкаджа Джейна.

В Индии объяснили причину задержек платежей за нефть из России
© РИА Новости

По его словам, задержка «иногда» имеет место, если сырье из РФ поставляется по цене выше потолка, установленного странами G7 на уровне 60 долларов за баррель, пишет Indian Express.

В этом случае индийским импортерам приходится задействовать альтернативные каналы платежей, и поэтому они не осуществляются в срок.

За последний год Индия более чем в 30 раз увеличила импорт российской нефти, несмотря на призывы Запада присоединиться к санкциям.

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