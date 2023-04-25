В ШОС ответили на вопрос о единой валюте
У Шанхайской организации сотрудничества нет планов по введению единой валюты. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов в эфире канала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
«Этот вопрос пока не стоит так, и такой цели пока не ставится. Ну а дальше будем смотреть», - подчеркнул он.
При этом замгенсека ШОС указал на ведение работы по разработке дорожной карты перехода на расчеты в национальных валютах. Он назвал данный процесс достаточно сложным. Логвинов объяснил это тем, что «доллар как резервная мировая валюта слишком глубоко встроен, в том числе и в национальные валютные системы».
Ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что дедолларизация является трендом. По его словам, сейчас уже наблюдается этот процесс. Вместе с тем дипломат не смог дать однозначного ответа на вопрос, исчезнет ли американская валюта совсем.
Профессор Мичиганского государственного университета по маркетингу и международному бизнесу Томас Халт заявлял, что дедолларизация мировой экономики обусловлена неопределенностью, которая возникла из-за ситуации на Украине.