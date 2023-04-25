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Медведев убежден, что закат западной экономической модели развития - не за горами

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил закат западной экономической модели и отказ от евро и доллара как мировых резервных валют в обозримой перспективе при одновременном распространении цифровых денег.

Медведев предсказал закат западной экономической модели развития
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"Не за горами закат этой финансовой модели мирового развития, это означает и окончательный развал Бреттон-Вудской финансовой системы, вероятный крах МВФ, Всемирного банка. Ну а там, глядишь, не за горами и следствие - это отказ от евро и доллара как мировых резервных валют, чего, естественно, элиты этих стран очень боятся", - сказал политик, выступая во вторник перед участниками марафона "Знание".

По его словам, "очевидно, будут распространяться цифровые валюты, в том числе так называемые цифровые фиатные валюты, за которыми стоит государство".

"Все предпосылки для этого созданы", - убежден Медведев.

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