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38 минут назад

Глава Минсельхоза Надь: Венгрия хочет запрета на импорт зерна с Украины до конца года

Газета.Ru

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что его страна выступает за сохранение запрета на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины в Евросоюз до конца года. Об этом он сообщил во время совещания со своими коллегами из ЕС в Люксембурге, передает ТАСС.

Венгрия хочет сохранить запрет на импорт зерна с Украины до конца года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Надь, это необходимо, чтобы решить проблему потерь, понесенных фермерами, и обеспечить их финансовую поддержку. Он отметил, что Венгрия также будет добиваться того, чтобы Еврокомиссия не применяла двойные стандарты и чтобы венгерские фермеры могли извлечь из этого выгоду.

Глава Минсельхоза заверил, что предложит ЕК предоставить транзитную помощь для покрытия расходов на транспортировку по суше продукции с Украины в третьи страны, чтобы гарантировать, что украинское зерно действительно попадает туда, где оно необходимо, и не вызовет нарушений на рынках в приграничных государствах ЕС.

Ранее стало известно, что продления запрета на ввоз зерна с Украины до конца 2023 года желает и Польша.

Экономика,Иштван Надь,Еврокомиссия,ЕС,
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