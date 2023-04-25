ЕС запустил процесс совместных закупок газа

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о запуске Евросоюзом с 25 апреля процесса совместных закупок газа, передает ТАСС.

Согласно тексту заявления ЕК, союз становится сильнее благодаря действиям, совершаемым «в единстве и солидарности». С сегодняшнего дня запускается «первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это ключевой шаг к наполнению газового хранилища к следующей зиме и переговорам о более выгодной стоимости с международными партнерами.

Ранее стало известно, что в апреле закачка газа в подземные хранилища в Европе значительно отстает от нормальных темпов за аналогичный период предыдущих лет