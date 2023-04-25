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ЕС запустил процесс совместных закупок газа

Еврокомиссия (ЕК) сообщила о запуске Евросоюзом с 25 апреля процесса совместных закупок газа, передает ТАСС.

ЕС запустил процесс совместных закупок газа
© РИА Новости

Согласно тексту заявления ЕК, союз становится сильнее благодаря действиям, совершаемым «в единстве и солидарности». С сегодняшнего дня запускается «первый призыв к компаниям покупать газ на уровне ЕС», говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это ключевой шаг к наполнению газового хранилища к следующей зиме и переговорам о более выгодной стоимости с международными партнерами.

Ранее стало известно, что в апреле закачка газа в подземные хранилища в Европе значительно отстает от нормальных темпов за аналогичный период предыдущих лет

На прошлой неделе пресс-служба Главного таможенного управления КНР проинформировала об увеличении цены поставок трубопроводного газа из России в Китай в период с января по март 2023 года. Она возросла в 2,2 раза, до $1,76 млрд.

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