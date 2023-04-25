Турция увеличит ввозные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень на 130%

Власти Турции приняли решение о введении с 1 мая 130-процентных ввозных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень. Об этом сообщает официальный правительственный вестник Resmi Gazete со ссылкой на соответствующее решение, которое подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В документе привели таблицу с кодами продукции растительного происхождения и регионами, для импорта из которых установлены новые пошлины. Таможенный сбор в 130% ввели почти для всех регионов.

Анкара сделала исключение для Сингапура. Так, некоторый объем продукции можно будет импортировать в республику с уплатой пошлины в размере лишь 16,2%. Кроме того, нулевые пошлины сохранили для Боснии и Герцеговины.

Ранее Polskie Radio 24 сообщило о готовности Еврокомиссии (ЕС) запретить ввоз пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса с Украины.