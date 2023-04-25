Офис Зеленского предложил снизить потолок цены на российскую нефть

Офис президента Украины Владимира Зеленского выступил за прекращение прямых поставок газа из России в Евросоюз. Там считают, что запрет не должен касаться лишь поставок через украинскую газотранспортную систему. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на план, опубликованный на сайте офиса украинского лидера.

Отмечается, что Киев предлагает ограничения, которые «приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов».

Благодаря данной мере будет «положен конец» использованию российской стороной «Турецкого потока», говорится в документе.

Также офис Зеленского счел необходимым прибегнуть к введению запрета на импорт российского сжиженного природного газа.

Согласно тексту плана, Украина призывает европейские страны создать дополнительный буфер газа, хранящийся в газохранилищах Западной Украины. Это, как отмечается, усилит безопасность Европейского газоснабжения следующей зимой.

Кроме того, офис Зеленского выступил за снижение верхнего предела цены на российскую нефть до 45 долларов.