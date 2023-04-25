В Польше рекордно нарастили добычу газа

Польский энергетический концерн Orlen в 2022 году удвоил добычу газа, в результате чего ее объемы достигли рекордных 7 миллиардов кубометров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя правления компании Роберта Перковского.

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«На норвежском шельфе мы получили более 3 миллиардов кубометров, еще почти 4 миллиарда кубометров в стране. Более 7 миллиардов кубометров добычи газа в прошлом году. Такого никогда не было», — сказал он.

Перковский добавил, что Orlen имеет более сотни концессий на норвежском континентальном шельфе, с них газ поставляется в Польшу по трубопроводу Baltic Pipe. По прогнозам компании, объем прокачки в 2023 году поставит 6,5 миллиарда кубометров. Кроме того, Польша закупает газ у Катара, США и Тринидада и Тобаго. Например, в апреле Orlen и американская Sempra подписали контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в течение 20 лет.