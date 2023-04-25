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Венгрия и ещё пять стран призвали запретить импорт украинского зерна до конца года

Кроме того, Евросоюз должен выплатить компенсацию за ранее понесённый ущерб фермерам всех стран объединения. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Венгрия и ещё пять стран призвали запретить импорт украинского зерна
© РИА Новости

«Мы вместе с пятью пограничными государствами пытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы решение проблемы восточноевропейских фермеров было найдено на уровне Евросоюза. В рамках этого мы хотим, чтобы Еврокомиссия приняла наши меры по запрету импорта до конца года, чтобы фермеры могли собирать и складировать урожай», — заявил министр, его слова приводит РИА Новости.

Надь добавил, что поставки зерна и другой сельхозпродукции с Украины в ЕС по демпинговым ценам нарушили ситуацию на рынке и нанесли ущерб местным фермерам.

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