Венгрия и ещё пять стран призвали запретить импорт украинского зерна

«Мы вместе с пятью пограничными государствами пытаемся убедить Еврокомиссию, чтобы решение проблемы восточноевропейских фермеров было найдено на уровне Евросоюза. В рамках этого мы хотим, чтобы Еврокомиссия приняла наши меры по запрету импорта до конца года, чтобы фермеры могли собирать и складировать урожай», — заявил министр, его слова приводит РИА Новости.