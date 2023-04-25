Италию признали самым ненадежным кредитором в мире

Moody's признал самым ненадежным кредитором в мире, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет рейтингового агентства.

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Аналитики назвали Италию единственной страной, чьи облигации могут потерять рейтинг инвестиционного класса. Сейчас Moody’s оценивает кредитоспособность страны на уровне Baa3 (или BBB-), при том что бумаги с рейтингом хотя бы на одну ступень ниже уже считаются опасными для инвестирования и получают статус «мусорных» (junk bonds).

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«В настоящее время Италия является единственным суверенным государством с рейтингом Baa3 и негативным прогнозом. Вялый экономический рост и более высокая стоимость заимствований могут еще больше ослабить финансовое положение Италии»», — пишут аналитики Moody’s.

По их мнению, Италия сталкивается с «повышенными рисками» в связи с реализацией важных реформ, направленных на активизацию потенциала ее экономического роста. Некоторые из них страна обязана завершить к 2026 году, чтобы получить средства из Фонда восстановления ЕС. Однако в правительстве Италии в апреле заявили, что могут не успеть провести реформы в срок, и финансирование из фонда оказалось под вопросом.

При этом оценка другого рейтингового агентства — S&P — является более оптимистичной. Там ожидают, что отношение госдолга Италии к ВВП снизится в 2023-2026 годах по мере ускорения экономического роста, который будет поддерживаться инвестициями ЕС, внешним спросом и стабилизацией условий торговли. Тем не менее, в S&P также указывают на риски, связанные со способностью Италии осуществить обещанные реформы.

S&P присвоил итальянским облигациям рейтинг на одну ступень выше, чем Moody’s, — BBB со стабильным прогнозом. Аналогичного мнения придерживаются и эксперты агентства Fitch Ratings.