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Лавров заявил о тупиковой ситуации вокруг зерновой сделки

Ситуация вокруг зерновой сделки в данный момент находится в тупике. Запад, включая США, относится к реализации договоренностей несерьезно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров заявил о тупиковой ситуации вокруг зерновой сделки
© Парламентская газета

Накануне, как писала «Парламентская газета», генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш передал Лаврову письмо для Президента РФ Владимира Путина по вопросу продления зерновой сделки.

«Что касается письма, которое вчера генсек передал на имя президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что — это личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-члена ООН», — приводит слова министра РИА «Новости».

Политик добавил, что в случае предания содержания этой бумаги гласности, это будет крайне неприлично.

«Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами», — подчеркнул он.

В июле 2022 года были подписаны две «пакетные» договоренности — черноморская инициатива и меморандум с ООН по вопросу нормализации сельскохозяйственного экспорта из РФ. После этого российская сторона начала ответственно выполнять обязательства, а Министерство обороны России обеспечило безопасный морской гуманитарный коридор. Однако условия второй части сделки, предполагающей участие ООН, не выполняются, на что не раз указывала Москва.

В марте Россия продлила участие в зерновой сделке только на 60 дней, заявив о необходимости соблюдения пакетного характера договоренностей и потребовав снять западные ограничения, которые препятствуют вывозу российской сельхозпродукции. От прогресса в этом направлении будут зависеть дальнейшие шаги Москвы по вопросу черноморских соглашений.

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