В Госдепе прокомментировали решение Пакистана покупать российскую нефть

Страны принимают решения об энергетических поставках самостоятельно. Так ответил на вопрос о закупке Пакистаном российской нефти заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.

"Касаемо закупок Пакистаном российских энергоносителей: каждая страна будет принимать свои собственные суверенные решения в отношении поставок энергоносителей. Одна из причин, по которой Соединенные Штаты через Группу семи были сторонниками установления потолка цен, состоит в том, чтобы не предпринимать шаги, направленные на то, чтобы убрать российские энергоносители с рынка, потому что мы понимаем, что существует спрос на поставки", - сказал представитель ведомства на брифинге во вторник.

При этом Пател отметил, что США также стараются не допустить, чтобы прибыли от продажи российских энергоносителей использовалась для финансирования спецоперации на Украине.

"Опять же, страны будут принимать собственные суверенные решения. Мы никогда не пытались не допускать российские энергоносители на рынок", - добавил он.

Ранее государственный министр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад разместил в России первый заказ на поставку нефти со скидкой в соответствии с двусторонним соглашением между двумя странами. Министр не стал называть сумму скидки на российскую нефть. Также сообщалось, что предполагаемая цена на нее для Пакистана может составить до $50 за баррель с учетом ожидаемой в Исламабаде скидки.

В январе представители правительств Пакистана и России достигли концептуальной договоренности о поставках российской нефти и условились до их начала согласовать вопросы логистики, страхования, оплаты и объемов экспорта. Пакистан должен составить целостный план энергетической безопасности. Он предусматривает импорт из России нефти, сжиженного природного газа, трубопроводного газа и других видов топлива.