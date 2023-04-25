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Лавров поставил под вопрос будущее МВФ и Всемирного банка

Процесс дедолларизации в мире запущен и большой вопрос, что дальше произойдет с Международным валютным фондом и Всемирным банком. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Лавров поставил под вопрос будущее МВФ и Всемирного банка
© ТАСС

«Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами», — сказал он.

По словам Лаврова, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%, что является существенным показателем и «переход к расчетам в нацвалютах в обход доллара, евро и иены и выработке цифровых валют уже неостановим». В связи с этим он уверен, что будущее МВФ и Всемирного банка находится под «большим вопросом».

Также Лавров подчеркнул, что у глобализации нет перспектив и ей на смену придет «регионализация», активным участником которой является Россия в рамках ШОС, ЕАЭС и БРИКС.

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