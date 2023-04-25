Лавров поставил под вопрос будущее МВФ и Всемирного банка

«Американцы запустили процесс дедолларизации. Уже сейчас этот процесс с большой тревогой анализируется в том числе и местными американскими политологами и экономистами», — сказал он.

По словам Лаврова, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%, что является существенным показателем и «переход к расчетам в нацвалютах в обход доллара, евро и иены и выработке цифровых валют уже неостановим». В связи с этим он уверен, что будущее МВФ и Всемирного банка находится под «большим вопросом».