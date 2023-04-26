Мишустин на марафоне «Знание» заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание», что российская экономика уверенно восстанавливается, и даже международные санкции предсказывают ей позитивную динамику. Об этом сообщил ТАСС.

«Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается. Теперь даже международные организации прогнозируют нам более позитивную динамику в ближайшие два года», — отметил председатель правительства.

Он сослался на данные Международного валютного фонда, который улучшил оценку по приросту экономики России почти вдвое.

Мишустин подчеркнул, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам прошлого года. Сейчас показатель составляет менее 3%.

Мишустин напомнил, что весной прошлого года аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами, но «спад, неизбежный в таких условиях, оказался вполне умеренным».