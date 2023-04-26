Глава Минцифры высказался об оттоке IТ-специалистов из России

Шадаев не считает отток IТ-специалистов из России критичным
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев считает, что отток IТ-специалистов из России не является критичным, а многие отечественные компании смогли пополнить свои команды специалистами из ушедших из РФ вендоров. Такое мнение он высказал в ходе конференции "Ведомостей" "Телеком: трансфомация бизнес-моделей и поиск новых решений".
"У нас в целом, действительно, произошел отток, наверное, в том числе уехали квалифицированные и талантливые ребята, которые очень востребованы, ликвидны на международном рынке, у которых есть уникальные компетенции. В целом, я считаю, что он не является критичным", - сказал министр.
Шадаев также отметил, что телеком-операторы "активно подобрали" инженеров, которые работали в ушедших из РФ зарубежных вендоров и смогли усилить свои команды.
"Поэтому я с оптимизмом смотрю. Я призываю не бояться мобилизации. Все будет хорошо. Как мы говорим, что теперь реестр воинского учета, который в законе новом прописан, позволит всем, кто имеет право на отсрочку, эту отсрочку гарантировать железобетонно. Мы считаем, что так как IТ, телеком остается в фокусе, то здесь, конечно, все действующие меры по отсрочке, они все будут сохранены",- добавил Шадаев.
В ходе правительственного часа в Госдуме в прошлом году глава Минцифры заявил, что РФ с февраля 2022 года покинули 100 тыс. IТ-специалистов.