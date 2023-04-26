Глава Минцифры высказался об оттоке IТ-специалистов из России

"Поэтому я с оптимизмом смотрю. Я призываю не бояться мобилизации. Все будет хорошо. Как мы говорим, что теперь реестр воинского учета, который в законе новом прописан, позволит всем, кто имеет право на отсрочку, эту отсрочку гарантировать железобетонно. Мы считаем, что так как IТ, телеком остается в фокусе, то здесь, конечно, все действующие меры по отсрочке, они все будут сохранены",- добавил Шадаев.