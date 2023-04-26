Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 2,55%

За прошедшую неделю с 18 по 24 апреля инфляция в России составила 0,1%, сообщается в отчете Минэкономразвития. Годовая инфляция при этом снизилась до 2,55%, а цены на непродовольственные товары и туризм почти не выросли.

За неделю с 18 по 24 апреля рост цен составил 0,10%. Год к году инфляция продолжила снижаться – до 2,55%. В сегменте продовольственных товаров цены [за неделю] выросли на 0,24% (0,08% на предыдущей неделе) за счет увеличения темпов удорожания как плодоовощной продукции (0,92% после роста на 0,66%), так и остальных продуктов питания (0,17% после роста на 0,02%), — сообщается в резюме отчета министерства.