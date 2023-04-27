Российскому экспорту газа спрогнозировали падение вдвое

Экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье 2023 году может сократиться вдвое — со 100 миллиардов кубометров до 50. Такой прогноз указан в протоколе совещания комиссии по энергетике Госсовета от 30 марта. Об этом в четверг, 27 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на документ.

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Согласно протоколу, причина падения экспорта заключается в значительных изменениях на энергетических рынках, к которым привели геополитические условия и санкции. Это потребовало ускоренной переориентации поставок газа и поиска новых рынков сбыта. При этом в случае с газом это сделать тяжелее, чем с нефтью, из-за привязки поставок к магистральной газотранспортной инфраструктуре.

Ранее министр экономики Николай Шульгинов заявил, что в России ждут снижения добычи в 2023 году на фоне добровольного сокращения добычи нефти и отказа европейских стран от российского газа.