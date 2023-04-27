В Москве начали работать первые полностью российские банкоматы

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский рассказал о пилотном проекте по эксплуатации банкоматов, произведённых московским предприятием «САГА». Банкоматы сделаны на основе отечественных комплектующих.

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Устройства отличаются взломостойкостью, отвечают всем современным требованиям российского рынка и могут конкурировать с западными аналогами.