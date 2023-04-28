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Грузинские вина заняли второе место по импорту в Россию

По данным за первый квартал 2023 года, Грузия вышла на второе место по импорту тихих вин в Россию, опередив Испанию. Этому способствовали простая логистика и отсутствие проблем с оплатой, сообщает Общественная служба новостей.

Грузинские вина вышли на второе место по импорту в Россию
© ТАСС

Из Грузии в Россию тихих вин стали ввозить на 49% больше – 13,1 млн литров. Больше поставляют только из Италии. Импортеры надеются на долгосрочное сохранение этого тренда.Из Испании импорт тихих вин вырос на 11% (12,2 млн литров), из Италии – на 15% (13,4 млн литров). Общий импорт в Россию за первый квартал текущего года составил 30% – 73,1 млн литров.

Игристых вин из Грузии стали привозить в Россию в 8,5 раз больше – 371,99 тыс. литров. Это пятое место после Италии, Франции, Испании и Португалии. Поставки грузинского коньяка и бренди выросли на 120% – 2,66 млн литров, а это почти 60% всего импорта в данной категории.

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Накануне сообщалось, что Роскачество нашло фальсификат в коньяке эконом-класса. Исследование проводилось на продукции стоимостью до 920 рублей за 0,5 л. В итоге были выявлены массовые и системные нарушения в 52% продукции.

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