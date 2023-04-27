Новак объяснил падение переработки нефти в России

Новак связал падение переработки нефти в России с ремонтами НПЗ
Текущее падение переработки нефти в России связано с ремонтами НПЗ, внутренний рынок обеспечивается в полном объеме. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак после заседания попечительского совета "Московского энергетического института".
"У нас часть заводов на ремонт встали, может быть по этой причине небольшое снижение добычи переработки. Но, в целом, это никак не влияет на обеспечение внутреннего рынка, у нас достаточно нефтепродуктов", - сказал он.
По данным Росстата, Россия на прошлой неделе - с 17 по 23 апреля 2023 года - сократила объем производства дизеля по сравнению с предыдущей неделей на 4,4%, до 1,678 млн тонн. Производство бензина также уменьшилось - на 3,7%, до 808 тыс. тонн.
Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части внутри страны.
С 10 февраля 2023 года действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.