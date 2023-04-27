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1 час назад

Председатель ФРС США Пауэлл заявил, что Россия избежала жестких последствий санкций

Газета.Ru

Россия смогла избежать жестких последствий санкций благодаря слаженным действиям российского Центробанка. Об этом заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в новом выпуске программы «Шоу ВиЛ», которую ведут пранкеры Вован и Лексус.

Председатель ФРС США похвалил Набиуллину в беседе с пранкерами
Фото: Газета.ruГазета.ru

Пауэлл считал, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским, поэтому ответил на несколько его вопросов.

«Все мы знаем главу Центрального Банка России. Она сделает все, чтобы русские максимально избежали санкций», — отметил председатель ФРС.

По его словам, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина показала, что она вполне способный специалист, который хорошо разбирается в своем вопросе. Поэтому благодаря слаженным действиям ЦБ и властей Россия избежала жесточайших последствий санкций. Причем санкции были выведены практически во всех секторах экономики, однако российская сторона делает все возможное, чтобы их избежать.

Набиуллина призвала не допустить самоизоляции российской экономики

26 апреля помощник президента России Максим Орешкин в ходе своего выступления на марафоне «Знание. Первые» заявил, что ключевыми моментами развития национальной экономики на ближайшие годы являются опора на внутреннее производство и потребление, сокращение социального неравенства и новое международное взаимодействие.

Ранее в этот день премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед участниками марафона «Знание», заявил, что российская экономика уверенно восстанавливается, и даже международные санкции предсказывают ей позитивную динамику.

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