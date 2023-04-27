Минфин сообщил об исчезновении трансграничных расчетов в долларах

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет. «Рубль — евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее», — заявил Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».