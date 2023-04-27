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1 час назад

Минфин сообщил о практически полном исчезновении трансграничных расчетов в долларах

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Минфин сообщил о практически полном исчезновении трансграничных расчетов в долларах. Скоро это ожидает и платежи в евро, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Минфин сообщил об исчезновении трансграничных расчетов в долларах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… я бы сказал, что их нет. [Есть] отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят — с точки зрения системных их нет. «Рубль — евро» еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата, и так далее», — заявил Моисеев на конференции РБК и рейтингового агентства НКР «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0».

По его словам, связано это с целым рядом причин:

«Мы наконец-то пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам пришли к ситуации, которая соответствует уровню торговых взаимоотношений. Не по всем, но по многим из них. Я бы сказал, здесь чувствительным исключением остается пара «рубль — рупия», потому что там связано это отчасти с валютными ограничениями, которые в Республике Индия существуют, отчасти с другими причинами», — добавил замглавы Минфина.

За прошлый год доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5% до 16, а доля рубля — с 12 до 34%, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Еще 2% приходится на прочие валюты дружественных стран. Таким образом, российская и китайская валюты заняли половину во внешнеторговых расчетах России.

Экономика,Алексей Моисеев,Банк России,Московская биржа,
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