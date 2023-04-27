Минфин: Россия почти отказалась от доллара в международных расчетах

«Ни для кого не секрет, что расчеты "рубль – доллар" трансграничные практически, я бы сказал, что их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. На "рубль – евро" немножко остались, но там тоже сходит на нет», – заявил он.