Минфин: Россия почти отказалась от доллара в международных расчетах
Во время конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0» заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что корпорации России почти полностью перестали использовать доллар в международных расчётах. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Ни для кого не секрет, что расчеты "рубль – доллар" трансграничные практически, я бы сказал, что их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. На "рубль – евро" немножко остались, но там тоже сходит на нет», – заявил он.
Моисеев также добавил, что это можно объяснить блокировкой российских счетов странами Запада, санкционной политикой и желанием отказаться от валюты, которая «может не дойти до адресата».
Моисеев также отметил, что в данный момент обороты на Московской бирже по мягким валютам перешли на такой уровень, «который более-менее соответствует уровню торговых взаимоотношений».
Ранее в Минфине сообщили о подготовке изменений по НДПИ для добычи подземных железных руд.