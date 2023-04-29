В Британии заявили о набирающем силу юане

Юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще остается востребованной валютой. Об этом сообщает британское издание The Economist .

«Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара», — говорится в статье.

В частности, авторы обратили внимание на то, что российская экономика не пострадала из-за санкций отчасти потому, что 16 процентов ее экспорта теперь оплачивается в юанях.