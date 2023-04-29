В Британии заявили о набирающем силу юане

Юань набирает силу на мировом рынке, хотя доллар все еще остается востребованной валютой. Об этом сообщает британское издание The Economist.
«Время от времени возникает спрос на альтернативную резервную валюту, и рынок переполняют предсказания о неминуемой кончине доллара», — говорится в статье.
Отмечается, что при желании отдельные страны могут обойти «господствующую систему».
В частности, авторы обратили внимание на то, что российская экономика не пострадала из-за санкций отчасти потому, что 16 процентов ее экспорта теперь оплачивается в юанях.