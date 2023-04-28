МВФ оценил устойчивость экономики России к санкциям

Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем прогнозировалось. Такое мнение содержится в опубликованном в пятницу региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), посвященном экономической ситуации в Европе.

"Российская экономика оказалась более устойчивой к санкциям, чем изначально ожидали многие эксперты. После резкого падения во II квартале прошлого года экономика серьезно восстановилась в III и IV кварталах, сократив спад производства за 2022 год до 2,1%", - следует из документа.

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Фонд напоминает, что ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%.

"Значительное улучшение в торговле и устойчивые объемы экспорта нефти привели к рекордным показателям нефтяной и газовой прибыли и поддержали экономику в 2022 году. Способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, подтверждается независимо полученными и неофициальными данными", - отмечает организация.

При этом, по прогнозам экспертов МВФ, в 2023 году Москву ждет "резкое снижение налоговых поступлений, в основном из-за снижения цен на нефть и газ". Фонд напоминает, что с 5 декабря 2022 года действует эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России. Также остается в силе потолок цен на уровне $60 за баррель, введенный странами Группы семи (G7), ЕС и Австралией в отношении поставляемой морем российской нефти. Кроме того, с 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать в отношении поставок нефтепродуктов из России.

"Еще слишком рано оценивать влияние санкций на нефтепродукты. В случае с российской нефтью потолок цен не привел к резкому сокращению объемов поставок, но повысил дисконт на нее", - отмечается в докладе.