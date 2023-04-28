$81.56-0.0790.20+0.06

В России захотели запретить продавать овощи в сетках

В Минпромторге рассматривают возможность запрета продажи овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. О том, что в России захотели избавиться от такой упаковки, сообщают «Ведомости».

Ввести запрет предложил Российский экологический оператор (РЭО). Представители ведомства объяснили инициативу тем, что сетки сложно перерабатывать, к тому же необходимое для этого оборудование часто ломается. По данным издания, на данный момент решение по вопросу еще не принято.

Редактор специализированного издания FruitNews Ирина Козий отметила, что сетки — самый дешевый способом упаковки плодоовощной продукции. Согласно исследованию Института экономической политики имени Егора Гайдара, альтернативой такой упаковки могут стать пакеты и пленки из пропилена и полиэтилена, а также водостойкая бумага.

Эксперты подчеркивают, что переход на другие виды упаковки приведет к росту цен на овощи и фрукты. Затраты одного предприятия на переоборудование упаковочных материалов потребуют до 500 миллионов рублей, в результате чего товары могут подорожать на 20 процентов.

Путин заявил о новой модели развития экономики России

Ранее в апреле Росстандарт зарегистрировал разработанный РЭО ГОСТ по утилизации органических отходов, в том числе просроченной еды и остатков продуктов питания.

8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий