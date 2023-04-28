Российская экономика оказалась более устойчивой к ограничениям, чем ожидалось. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде, передает ТАСС.

Согласно докладу, опубликованному МВФ, после резкого падения во втором квартале 2022 года экономике удалось восстановиться в третьем и четвертом кварталах. Сокращение спада производства оценивается в 2,1%. Фонд ожидает роста ВВП РФ в 2023 году на 0,7%.

Организация подчеркивает, что благодаря значительному улучшению в торговле и устойчивым объемам экспорта нефти показатели нефтяной и газовой прибыли были рекордными.

Эти факторы поддержали экономику в 2022 году, отмечается в документе. Кроме того, в нем говорится, что «способность России перенаправлять сырьевой экспорт из стран, которые ввели ограничения, в страны, которые не сделали этого, подтверждается независимо полученными и неофициальными данными».

Вместе с тем эксперты МВФ предупреждают Москву о резком снижении налоговых поступлений в 2023 году, в основном из-за снижения цен на нефть и газ.