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Польша потребует от ЕК проверить экспорт украинских продуктов

Польша потребует от Европейской комиссии (ЕК) провести проверку экспорта продуктов с Украины на предмет рыночных нарушений. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет «Прайм».

«Мы подадим запрос с просьбой проверить нарушение рынка в нескольких областях, таких как птица, яйца, молочные продукты. Мы хотим честно проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией его в будущем», - пояснил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что условием отмены Польшей ограничений в отношении экспорта украинского продовольствия станет перенесение их на общеевропейский уровень.

«То есть перевести этот запрет на ввоз зерновых, кукурузы, рапса в европейское регулирование. Тогда мы сможем уйти от наших правил, если это будут европейские правила», - подчеркнул он.

Ранее кабмин Польши на фоне протестов местных сельхозпроизводителей уполномочил глав профильных ведомств на некоторое время запретить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины для «защиты польских фермеров и потребителей». Аналогичное решение приняли Венгрия, Болгария и Словакия.

При этом планы Польши и Венгрии приостановить импорт украинского зерна вызвали резкое недовольство Еврокомиссии и усилили напряженность в отношениях между этими странами и Брюсселем. А Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление по поводу позиции восточноевропейских стран, подчеркнув, что «украинские фермеры оказались в куда более сложной ситуации».

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