Раскрыт размер дисконта на российскую нефть для Пакистана

Пакистан получит первую партию российской нефти со значительной скидкой. Возможный дисконт может дойти до $16–18 за один баррель, сообщает местный телеканал Express News со ссылкой на источники.

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«Пакистан получит первую партию нефти из России со скидкой в $16–18 за один баррель. Партия в 100 тыс. тонн будет доставлена в порт Карачи в конце мая или в начале июня», — говорится в материале.

При этом расплачиваться за сырье из России Исламабад намерен в китайских юанях. Такой вид оплаты необходим для избежания риска попадания под вторичные санкции со стороны западных стран, а также важен на фоне нехватки американских долларов в азиатском государстве, заключается в статье.