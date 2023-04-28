Марокко поставляет в Испанию дизель, закупленный в России. Об этом сообщила испанская газета Mundo.

Скупка топлива началась в конце прошлого года. Объем оценивается в более чем 7 миллионов литров в сутки, отмечает издание.

«Параллельно Рабат начал экспортировать его в Испанию», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что «беспрецедентное изменение тенденции» насторожило власти и представителей энергосектора.

Газета обращает внимание на то, что Марокко было постоянным импортером дизтоплива для внутреннего потребления. Однако восемь лет назад из-за закрытия в стране единственного в стране НПЗ экспорт почти остановился.

В начале прошлого года Марокко приступило к экспортированию продукции в Испанию, Турцию, Гану и южный регион Африки из терминала Horizon Tanger.