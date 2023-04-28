"С учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5-2% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5-2,5%", - отмечается в сообщении.