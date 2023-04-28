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1 час назад

ЦБ улучшил прогноз по динамике ВВП на 2023 год

ТАССиещё 1

ЦБ на фоне роста экономической активности улучшил прогноз по динамике ВВП России на 2023 год и теперь ожидает роста экономики в пределах 0,5-2%. Прогноз на 2024-2025 годы остался прежним, говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров ЦБ.

Ранее ЦБ прогнозировал динамику ВВП в 2023 году в диапазоне от минус 1% до 1%.

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"С учетом новых данных по динамике экономической активности и продолжающейся структурной перестройки российской экономики в базовом сценарии Банк России прогнозирует, что темп прироста ВВП в 2023 году составит 0,5-2% и 0,5-2,5% в 2024 году. Это означает, что к концу 2024 года российская экономика достигнет уровня конца 2021 года. В 2025 году ВВП продолжит расти темпом 1,5-2,5%", - отмечается в сообщении.

Экономика,Банк России,
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